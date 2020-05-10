اتحاد الكرة يصدم الأهلي والسبب عبدالله السعيد

10 مايو 2020 - 04:48 م

وجه اتحاد كرة القدم ، صدمة جديدة للنادي الأهلي بخصوص شكواه التي تقدم بها ضد لاعبه السابق عبدالله السعيد المنضم لنادي بيراميدز حاليًا.

وقرر اتحاد الكرة التحفظ على شكوى الأهلي بعد أن تم التأكد من صحة موقف عبدالله السعيد عند انتقاله إلى بيراميدز ، حيث انتقل إلى بيراميدز بعد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أهلى جدة السعودي .

وشهدت الأيام الماضية تقدم إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي، وعاد للإنضمام لنادي مصري " بيراميدز " دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.