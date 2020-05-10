الكويت تتخذ إجراءات عاجلة عقب قفز الإصابات لرقم قياسي

10 مايو 2020 - 04:24 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتطبيق الحظر الشامل بالبلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

وحسب موقع جريدة "الأنباء" الكويتية أعلنت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع آلية التسجيل والإفراج عن المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان توفرها للمواطنين، وكذلك الترخيص لـ11 مصنعا محليا لإنتاج المطهرات والمعقمات الطبية وفق المعايير الدولية الصحية وجودة التصنيع العالمية.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبد الله البدر، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، استمرار "الصحة" في بذل الجهود بالتعاون مع القطاعات المعنية لتسخير كل الإمكانات لتقديم الخدمات لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال البدر إن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية من أوليات الإدارات الحيوية التي أعدت خططا تنظيمية عملية لمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومنذ بداية الأزمة.

وأوضح أنه بناء على توجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا تم تشكيل فرق طوارئ في الإدارة لمواصلة أعمالها خارج أوقات الدوام الرسمية لضمان توفير الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة في هذه الفترة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة.

أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 58 بعد تسجيل 9 حالات خلال آخر 24 ساعة.، منوها بتسجيل 107 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2729 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، شفاء 107 حالة من (كورونا) ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2729 .