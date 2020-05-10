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فنانة شهيرة تعلن اعتزال الدراما بسبب ترتيب اسمها على "التتر"

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أميرة محمد
أميرة محمد
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محمد فضل

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اعتزال

بحرينية

فنانة خليجية

أميرة محمد

أعلنت فنانة خليجية شهيرة، تفكيرها في اعتزال العمل الدرامي، بسبب وضع اسمها في مرتبة متأخرة على "تتر" المسلسل الذي يذاع حاليًا.

وقالت الممثلة البحرينية الشهيرة أميرة محمد، في تسجيل فيديو انتشر أمس، إنها اعتادت في كافة أعمالها ترك موضوع "التتر" لمخرج العمل، وذلك لثقتها في كافة المخرجين وفي اختيارهم، إلا أنها فوجئت بوضعها في مرتبة تستحق أفضل منها.

وأوضحت أنها "منذ بداية رمضان لم تكن راضية عن العمل، وأن المشاهدين لا ينتبهون غالبا لما يعرض في مقدمة العرض، وأن حقها الأدبي "ضائع" في الأعمال الدرامية، بسبب وضع اسم -ممثلة ما- عمر تجربتها الفنية قصير جدا، ولا يتعدى عملا خليجيا واحدا، مقارنة مع تجربتها الفنية التي امتدت لأكثر من 25 عاما، قدمت خلالها أكثر من 70 مسلسلا وأكثر من 100 مسرحية كانت كلها بطولة".

واعتبرت في تسجيلها المصور، أن "ما حدث من اختيار ووضع أسماء الممثلين في "التتر" ظلم بعينه وبعيد عن الإنصاف، لكنه لم يعطل مسيرتها الفنية من قبل، لأنها كانت وما زالت تواجه الأخطاء بنفس مرِنة، متوقعة أنها ستصحح في قادم الأيام، لكن وبكل أسف! يستمر تضييع حقوقها الأدبية، لذا تفكر في اعتزال العمل الدرامي".


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