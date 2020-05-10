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فيديو.. مخلوق شبيه للكائنات الفضائية يثير الذعر

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صورة المخلوق الغريب
صورة المخلوق الغريب
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فتحي مجدي

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أصاب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لمخلوق غريب، حالة من الذعر بين المتابعين، بسبب غرابة شكله، بعد أن شبهه البعض بالكائنات الفضائية.

المقطع الذي تم تداوله على موقع "تويتر" لمخلوق يشبه الطائر بحجم الإصبع وهو يتناول الطعام بعيون مغلقة، أثار تكهنات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن المقطع شاركه أحد المروجين لنظرية المؤامرة على قناته على موقع "يوتيوب"، وسأل عن متابعيه عن المخلوق عديم الشعر.

فيما شبه البعض بأحد شخصيات مسلسل الخيال العلمي "Stranger Things" (أشياء غريبة) الذي عرض لأول مرة على شبكة "نتفيلكس" في يوليو 2016. 

ولكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يكتشف المتابعون أنه "نوع من الطيور الصغيرة".

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/people-freaked-out-alien-like-21998229

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