اتهام إعلامي شهير بالاستهزاء بالقرآن والأخير يرد

10 مايو 2020 - 03:46 م

رد الإعلامي الكويتي الشهير ?شعيب راشد?، على موجة من الانتقادات التي وجهت له بعد قيامه بنشر آية قرآنية عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وتم اتهامه بالاستهزاء بالقرآن.

ونشر شعيب آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وهي آية قرآنية تشير إلى النبي شعيب عليه السلام، فاعتبر النشطاء أن الإعلامي الكويتي يشبّه نفسه بالنبي شعيب ويستهزء بالقرآن الكريم، في غطإطار رده على مهاجميه.

بدوره رد شعيب على الإنتقادات فكتب على صفحته: "توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين"، وأضاف ساخراً: "سامحوني مادري ان حرام".