إصابات كورونا في المملكة تقترب من 2000 آخر 24 ساعة

محمد فضل- متابعات
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وارتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 39048 حالة.
بينما بلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة 11,457 حالة.
وأعلنت السعودية تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 246 حالة.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.
مغرب06:45 م
فجر
03:33
شروق
05:07
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:45
عشاء
20:15