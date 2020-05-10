الحديدي للحكومة: الناس شايفة القرار ده سخيف

10 مايو 2020 - 02:48 م

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، قائلة: "الأرقام قفزت ومعدل الإصابة اليومي منذ البارحة شارف على 500 إصابة يوميا".



وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قائلة: "المسئولية هنا مشتركة بين الحكومة والشعب ويجب أن يعي المواطن أنه حتى الآن لا يوجد علاج وبالتالي لابد أن يخاف على نفسه وأفراد أسرته".



وتابعت: "المواطن عليه اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أنه لا يوجد حتى اللحظة علاج وكل ما يتداول من أنباء وأخبار تتعلق بتجارب سريرية لا تعدو كونها محاولات".



وواصلت الإعلامية حديثها، قائلة: "الناس بتتعامل مع الحظر وكأنه قرار حكومي سخيف ومن الشطارة إننا نخرق الحظر ونخرج ونفطر في الحدائق والمتنزهات".

