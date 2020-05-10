  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامية لميس الحديدي

الحديدي للحكومة: الناس شايفة القرار ده سخيف

أحمد موسي

موسى: تأخرنا فى تطبيق الحظر الكامل يا ريس

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

أسامة هيكل

"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

العالم الصيني الأصل بينج ليو

مقتل عالم صيني في الولايات المتحدة يثير ضجة في العالم

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

الحديدي للحكومة: الناس شايفة القرار ده سخيف

الحياة السياسية

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي
Advertisements

إيمان هاني

الحكومة

العربية الحدث

لميس الحديدي

كورونا

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، قائلة: "الأرقام قفزت ومعدل الإصابة اليومي منذ البارحة شارف على 500 إصابة يوميا".

وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قائلة: "المسئولية هنا مشتركة بين الحكومة والشعب ويجب أن يعي المواطن أنه حتى الآن لا يوجد علاج وبالتالي لابد أن يخاف على نفسه وأفراد أسرته".

وتابعت: "المواطن عليه اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أنه لا يوجد حتى اللحظة علاج وكل ما يتداول من أنباء وأخبار تتعلق بتجارب سريرية لا تعدو كونها محاولات".

وواصلت الإعلامية حديثها، قائلة: "الناس بتتعامل مع الحظر وكأنه قرار حكومي سخيف ومن الشطارة إننا نخرق الحظر ونخرج ونفطر في الحدائق والمتنزهات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية