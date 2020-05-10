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12.5 مليار جنيه إتاحة عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير المالية

وزارة المالية

السلع التموينية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة وبمراعاة تحقيق المصلحة العامة في المرحلة التي تمر بها البلاد، وبمراعاة الحفاظ علي التوازن مع قدرة الدولة علي الاستمرار في إدارة  الأزمة الراهنة الصعبة جدا؛ وبما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ علي مستوى معيشة المواطنين.

ذكر بيان لوزارة المالية علي صفحتها الرسمية أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحة العاجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

أوضح البيان، أن الإتاحة تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلى و173.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة، و305 ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، منها 55 مليون جنيه لشركة مياه جنوب سيناء، و118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.

أشار البيان إلى أنه تمت إتاحة 440 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و344.4 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.


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