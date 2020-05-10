» ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر

10 مايو 2020 - 01:46 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفرس عربية أصيلة تتجول بشوارع فرانكفورت الألمانية، لتخفيف الحجر المنزلي على المواطنين.

وبحسب الفيديو تظهر الفرسة العربية " جيني" وهي بيضاء اللون، لتتجول في شوارع فرانكفورت، لأجل تسلية المواطنين، وتخفيف حدة الحجر.

وتخرج جيني كل صباح من إسطبلها، للتجول بشوارع المدينة، حيث تقوم باستكشاف العشب اللذيذ، لأجل تناوله.

كما تقوم جيني بالذهاب إلى محطة القطار، حيث يكون محبوها في انتظارها بفارغ الصبر.

يذكر أن جيني تتجول في شوارع فرانكفورت منذ 10 سنوات، ولكنها صارت أكثر أهمية بسبب الحجر المنزلي.