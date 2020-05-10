  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامية لميس الحديدي

الحديدي للحكومة: الناس شايفة القرار ده سخيف

أحمد موسي

موسى: تأخرنا فى تطبيق الحظر الكامل يا ريس

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

رسالة موجعة من بن زايد لنتنياهو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

أسامة هيكل

"مصروف عليه"..مفاجأة عن فيديو مستشفى العزل المتداول

العالم الصيني الأصل بينج ليو

مقتل عالم صيني في الولايات المتحدة يثير ضجة في العالم

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة

قضايا وحوادث

تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة
تفوق الخيال.. 10 سنوات زواج مع قاتل طفلها وتذبحه بهذه الحيلة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

السعودية تستبدل عقوبة الإعدام للقصر بالسجن 10 سنوات

#

سعودية تصدم الجميع: اكتشفت أن زوجي أخي بعد 10 سنوات

#

"يصغرها بـ 10 سنوات"..حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

#

حبس فنان شهير 10 سنوات وتغريمه 2 مليون دولار

امرأة

10 سنوات

طفلها

والي دمشق

اتبن كثير

نسمع الكثير عن كيد النساء وقوة حيلهن، لكن ما حدث ليس عاديا، حيث سجلته كتب التراث الإسلامي، وتحوّل إلى قصة تاريخية، دوّنها الحافظ ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية".

وتعود القصة إلى تغلب امرأة على عاطفتها، حيث طلقت من زوجها، وتزوجت من آخر كانت تدور الشبهة حوله بأنه قتل طفلها، حتى تيقنت من ذلك، وكانت نهايته مروعة على يديها.

العجيب أن الوالي عندما علم بأخذها لثأر طفلها، أطلق سراحها، بعد أن عرف قصتها.

وفي التفاصيل كان "المبارز إبراهيم"  المعروف بـ"المعتمد"  والى دمشق، من خيار الولاة وأعفهم وأحسنهم سيرة.

وكان أصله من الموصل، وقدم الشام فخدم بني أيوب في دمشق، فحمدت سيرته في ذلك، ثم صار هو المسئول عن دمشق لمدة أربعين سنة، فجرت في أيامه عجائب وغرائب، كانت منها هذه القصة.

 كما كان الوالي كثير الستر على ذوى الهيئات، ولا سيما من كان من أبناء الناس وأهل البيوت الكريمة.

وتروي القصة أن خياطا كان له ولد صغير في آذانه حلق فقام عليه رجل من جيرانهم فقتله غيلة وأخذ ما عليه من الذهب ودفنه في بعض المقابر.

فبكت والدته من هول الفاجعة،  وسألت زوجها أن يطلقها، فطلقها فذهبت إلى ذلك الرجل وسألته أن يتزوجها وأظهرت له أنها أحبته فتزوجها، ومكثت عنده حينا، ثم سألته في بعض الأوقات عن ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه فقال: نعم أنا قتلته.

فقالت الأم المكلومة:  أشتهي أن تريني قبره حتى أنظر إليه، فذهب بها إلى قبره ففتحه فنظرت إلى ولدها وبكت وقد أخذت معها سكينا أعدتها لهذا اليوم، فضربته حتى قتلته ودفنته مع ولدها في ذلك القبر.

وجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالي المعتمد هذا فسألها فذكرت له خبرها، فاستحسن ذلك منها وأطلقها وأحسن إليها، وقد مكثت مع زوجها الثاني عشر سنوات، حتى أتمت مهمتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ألمانيا.. فرس عربي أصيل لتسلية المواطنين في الحجر
» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية