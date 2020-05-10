بعد خامنئي.. رسالة ثانية من طهران لواشنطن دون قيد أو شرط

10 مايو 2020 - 01:15 م

من رسائل مغازلة إلى تصريحات علنية بعثت إيران برسالة إلى الولايات المتحدة، تعرب فيها عن استعدادها لتبادل السجناء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة.

وبحسب ما ذكره موقع بي بي سي فإن ربيعي شدد في مقابلة مع موقع خبر الإلكتروني أنه يأمل أن تقوم الولايات المتحدة "بتقديم حقوق الإنسان على حسابات السياسة" في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

كما أعرب ربيعي عن قلق بلاده حيال أوضاع بعض السجناء الإيرانيين في السجون الأمريكية ، منوها أن واشنطن تعلم برغبة طهران في تبادل السجناء إلا أن إيران لم تتلق أي رد من قبل واشنطن.

يأتي هذا عقب رسالة غازل فيها المرشد الإيراني الولايات المتحدة بتدوينة، نوّه فيه إلى إمكانية الصلح والمفاوضات.

وكان خامنئي قد كتب تدوينة أمس الأول على حسابه في تويتر بمناسبة مولد الإمام الحسن بن علي – رضي الله عنهما- ، والذي وصفه بأنه قائد عظيم، قام بالصلح مع معاوية بن أبي سفيان.