مقتل عالم صيني في الولايات المتحدة يثير ضجة في العالم

10 مايو 2020 - 01:07 م

أثار مقتل العالم الصيني الأصل، بينج ليو رميا بالرصاص في الولايات المتحدة ضجة في العالم كله صاحبته تكهنات بنظرية المؤامرة.

والعالم البالغ من العمر 37 عاما عثر عليه ميتا في منزله السبت الماضي، و أكدت الشرطة الأمريكية أنه راح ضحية جريمة قتل وانتحار، حسبما نشرت "بي بي سي ".

أما عن زملائه فقد أكدوا أنه كان علي وشك التوصل لنتائج مهمة في دراساته عن "كوفيد 19 " ما أثار مواقع التواصل باحتمالية اغتياله.

وكان قد عثر علي العالم قتيلا في منزله بأحد ضواحي ولاية بنسلفانيا بعد إصابته بعدة طلقات نارية في رأسه ورقبته وصدره وأطرافه حسبما قالت الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن القاتل هو مهندس برمجيات يدعي هاو ويبلغ من العمر 46 عاما وقد انتحر فيما بعد في سيارته، مرجحة أن سبب القتل والانتحار هو خلاف طويل بينهما يتعلق بصديقة أخرى.