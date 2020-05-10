  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشار الرئيس لصحة

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

طبيب الغلابة

مرتضى منصور يمنح " طبيب الغلابة" عضوية شرفية بنادي الزمالك

الإبراشي

الإبراشى: يا تلتزم يا تنتحر

الإعلامي عمرو أديب

"المصايب لسه قدام".. رسالة تحذيرية من أديب

طبيب الغلابة

طبيب الغلابة يكشف عن ناديه المفضل وينصح كارتيرون بهذا الشيء

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

غزوة بدر.. أسوأ نهاية لـ"أبي لهب" مات بالفيروس القاتل

ارشيفية

الأطباء تحذر: الفرصة الأخيرة حظر شامل

كورونا

إصابة 13 من عائلة فنان شهير بـ كورونا

حبس معتز مطر سنة لاتهامه بسب المستشار "محجوب"

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

سيد قطب

داعية سعودي: "ابن باز" أمر بحرق كتب سيد قطب

يحدث خلال أيام.. خبر سار من مستشار السيسي عن كورونا

الحياة السياسية

مستشار الرئيس لصحة
مستشار الرئيس لصحة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن فتح الحرمين الشريفين أمام المصلين خلال أيام

#

خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

#

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

#

خبر سار من الكويت بشأن فيروس "كورونا"

العربية الحدث

السيسي

كورونا

محمد عوض تاج الدين

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، قائلا: "إن مستشفيات العزل الصحي لم تمتلئ حتى الاَن بمصابي كورونا ولا يزال هناك مستشفيات مخصصة للعزل لم يتم استخدامها".

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على "العربية الحدث"، أن مصر لديها عدد كبير من مستشفيات الصدر والحميات وهي مفيدة في أزمة كورونا. وأكد أنه تم إجراء 105 آلاف تحليل «بي سي اَر» للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا وأن هناك اختبارات وكشوف طبية لها علاقة بكورونا وتم إجراء العديد منها.

وأوضح أن فيروس كورونا سريع الانتشار، والمريض الواحد ينقل العدوى إلى 2 أو 3 أو 5 أشخاص، مشيرا إلى أن عدد الحالات الأكبر في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتابع: "طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة والناس بدأت تكشف بشكل أكبر ووزارة الصحة بدأت بمتابعة المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزيادة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال عدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوزراء.. بالرغم من زيادة المصابين.. انخفاض الوفيات
» طلب إحاطة وسؤال يحرجان وزير المالية
» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا
» عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر
» تعرف على البطل الحقيقي لمسلسل النهاية.. والمؤلف يعلق
» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم
» بسبب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر جوحل
» انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم
» طفل حديث الولادة بمدخل عمارة يثير ضجة في بولاق الدكرور
» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت
» لأول مرة .. انتخابات دون تصويت ولا مراكز للانتخاب في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية