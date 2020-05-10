» نفوق أول قط في إسبانيا بسبب كورونا

10 مايو 2020 - 12:15 م

نفق أول قط في العالم في إسبانيا بعد إصابته بفيروس"كورونا" المستجد بعد انتقال العدوى له عن طريق صاحبه الذي توفي بعدها بفترة قصيرة.

كانت الأسرة المالكة للقط لاحظت أنه يعاني من صعوبة في التنفس فنقلته إلى مستشفى بيطري واكتشف الأطباء أنه يعاني من قصور في القلب ودرجة حرارته 38.2 درجة، ويعاني انخفاض في مستويات الصفائح الدموية ، إلي جانب أن القط كان يعاني من مشكلة وراثية في القلب، وتخفيفا لمعاناته اتخذ الأطباء القرار بتنفيذ القتل الرحيم له وتم قتله أثناء نومه، حسبما نشرت "الوطن".

وبعد تشريح القط اكتشف الأطباء أن آثار الفيروس التاجي واضحة في العينات المأخوذة من أنفه وجهازه الهضمي وهو القط السادس بالإصابة و أول وفاة في العالم.