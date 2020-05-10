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48 مليون جنيه لتوسيع شارع جسر السويس

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شارع جسر السويس
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متابعات- أمينة عبد العال

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مصر الجديدة

العاصمة الإدارية

جسر السويس

أعلنت محافظة القاهرة عن قيامها الفترة الحالية بتنفيذ عدد من الطرق لربط العاصمة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتيسير حركة المرور علي المواطنين وخلق محاور جديدة تعمل علي ربط المدن بعضها البعض، وتقوم حاليا بتجديد وتطوير طريق جسر السويس بتكاليف وصلت إلي 48 مليون جنيه.

ويربط طريق جسر السويس بين أحياء عين شمس والنزهة ومصر الجديدة بداية من منشية البكري، وبدأت عملية التطوير في شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت أعمال التطوير 98%  وتشمل توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي، حسبما نشرت "أخبار اليوم" في تقريرها.

جدير بالذكر أنه تم بالفعل تم توسعة عرض الشارع الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير.


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