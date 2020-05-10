طبيب الغلابة يكشف عن ناديه المفضل وينصح كارتيرون بهذا الشيء

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محمد مشالي

طبيب الغلابة

كشف الدكتور محمد مشالي، المعروف إعلاميا بطبيب الغلابة، عن ناديه الرياضي المفضل، قائلا: "إنه يشجع نادي الزمالك عندما كان طالبًا في الصف الإعدادي".

وأضاف مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيى مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك، قائلا: "أشجع الزمالك وأنا في الصف الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها، متابعا: "أنه أطلق اسم علاء على شقيقه الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق".

ووجه الدكتور محمد مشالى، نداء للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، قائلا: "نفسي أوجه نداء للجهاز الفني للزمالك يجب الاهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادي؛ لأني بحب اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين".

وأكمل: "عمري ما هنسى كلمة عبده نصحي لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبده البقال قاله عاوزينك في الأهلي فقال له لو نزلوا الذبيحة وحطوني مكانها لن أنتقل للأهلي، لذلك يجب الاعتماد على لاعبي الناشئين بدلاً اللاعبين المرتزقة".

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