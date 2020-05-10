كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

10 مايو 2020 - 11:06 ص

كشف ثروت الخرباوي المفكر السياسي، سرا ينشر لأول مرة عن الإعلامي الإخواني معتز مطر، قائلا: "معتز استضافني في برنامج من البرامج في إحدى القنوات غير المشهورة قبل ما يذهب إلى القناة التي يعمل فيها حاليا، وكان نازل شتيمة في الإخوان".



وأضاف الخرباوي، خلال حواره لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مع الإعلامي خالد أبو بكر، قائلا: "مأمون الهضيبي الذي كان مرشدا للإخوان وقبلها نائبا للمرشد وفي ذلك الوقت عندما اجتمع معه مجموعة من شباب الإخوان كان يعلمهم كيفية أن يجندوا الناس ويدخلوهم للجماعة".



وتابع: "مأمون قال لهم نصا: "اللي مش بتاع قال الله والرسول هتشتريه بالمال، واللي مش بتاع فلوس وعنده طموح أن يكون في موقع سياسي أو عضو في برلمان دخلوه حتى وإن لم يكن على دينك سواء مسيحي، ملحد، شيوعي".

