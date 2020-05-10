احذر.. 5 أيام على تسجيل قراءة الغاز.. لينك التسجيل من هنا

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امان

فوري

أعلنت الشركة المصرية للخدمات البترولية التجارية"بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية أنه نظرا للإجراءات الاحترازية الجاري اتباعها حتى لا يتفشي فيروس"كورونا" فعلي عملاء الشركة تسجيل بياناتهم من خلال اللينك الذي أتاحته الشركة.

وأشار الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان للشركة إلي أنه تم التنبيه على محصلي الشركة بعدم الدخول إلي المنازل إطلاقا سواء كان للتحصيل أو للقراءة، مناشدا المواطنين بتسجيل القراءات خلال الفترة من 1 في الشهر حتى 15 من نفس الشهر، علي أن يتم التحصيل من خلال أمان ومصاري وفون كاش وفوري وبي، حسبما نشرت "صدي البلد" .

لينك التسجيل..
http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx



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