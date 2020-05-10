» بسبب زوجته الراحلة.. محاولة انتحار أحمد زكي في مثل هذ اليوم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد، التي توفيت في الـ 10 مايو من عام 1993، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتزوجت هالة فؤاد في عام 1983، من الممثل أحمد زكي في زفاف أسطوري بعد قصة حب وأنجبا ابنهما الوحيد وهو الممثل هيثم أحمد زكي لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل، ثم تزوجت مرة ثانية من الخبير السياحي، عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.

وعندما علم طليقها الراحل أحمد زكي بخبر وفاتها حاول الانتحار من فوق أحد الأسوار أثناء تصويره مشاهد من فيلم من إنتاج السبكي، الذي منعه وأنقذ حياته.

وظل النمر الأسود يصرخ ويبكي على فراق زوجته وأم ابنه هيثم ويقول: «أنا اللي قتلتها، أنا اللي موتها» بشكل هستيري.