داعية سعودي: "ابن باز" أمر بحرق كتب سيد قطب

10 مايو 2020 - 10:06 ص

قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إن مفتي المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز أمر بحرق كتب الأديب سيد قطب.

وأضاف ماهر بن ظافر القحطاني على حسابه في تويتر: "سبحان الله قول "عثمان الخميس" في الدفاع عن سيد قطب أنه كان أديبا مسلما عنده أخطاء.. ولم يحذر من كتبه ويفعل كشيخنا الإمام ابن باز فقال: "تحرق".

وتساءل الداعية السعودي: فهل عمر بن الخطاب كان يعتبر صبيغا عالما .. بل نفر منه أشد التنفير فكيف لو بلغ عمر مقالات سيد قطب، فبهذه التميعات دخلت السنة، بحسب قوله.

وصبيغ الذي ذكره الداعية السعودي هو صبيغ بن عسّال الذي كان يسأل عن متشابه القرآن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وقد ضربه ضربا شديدا بسبب سؤاله عن المتشابهات في القرآن، وأمر الناس بعدم الجلوس إليه.