إعلامية لبنانية شهيرة: نحن محكومون من قبل عصابات إيرانية

10 مايو 2020 - 09:53 ص

قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إن لبنان بات تحت سيطرة المليشيات الإيرانية، وصرنا محكومين من خلالها.

وأضافت معلوف على حسابها في تويتر: "لبنان تحكمه عصابات النهب الإيرانية والميليشيات العسكرية الإيرانية وكارتيلات المخدرات الإيرانية".

وتابعت معلوف: لا تدخل إيران بلد إلا وتفسده وأينما يكون لها نفوذ يسود العنف والإجرام والفساد المالي والاقتتال الطائفي واستفزاز مشاعر الآخرين والانحلال الأخلاقي.

جاء هذا في ردها على المحامي طارق شندب الذي كتب قائلا: "توقيف إيرانيين في بيروت يقومون بالمضاربة بالدولار الأمريكي وضرب العملة اللبنانية.

وكان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغ بأنه في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية، ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني، حيث أوقف عناصر مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ستة أشخاص بهذا الجرم، من بينهم اثنان من إيران.