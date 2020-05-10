» أسعار الليمون ستصل إلى 100 جنيه في هذا التوقيت

10 مايو 2020 - 09:43 ص

حذر الدكتور محمد علي فهيم، الخبير الزراعي، من ارتفاع أسعار الليمون التي قد تصل إلى 100 جنيه في نهاية شهر مايو، موضحا أن السبب هو ظاهرة تتعرض لها أشجار بعض الثمار مثل التفاح والليمون والبرتقال والمانجو وهي "النقطة" وهي تساقط الثمار.

وأشار الخبير الزراعي في تصريحات صحفية لـ"الوطن" إلى أن السبب في هذه الظاهرة يعود إلى عدة عوامل أهمها المناخ المتذبذب مع بداية دخول فصل الصيف بعد شتاء وربيع طويل بارد لافتا إلى أن هذه الظاهرة ستزيد هذا العام.

وأضاف أن السبب أيضا في تساقط الثمار هو سوء تغذية الشجرة التي تتراوح مابين ري غزير وتعطيش والإصابة ببعض الأمراض وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.