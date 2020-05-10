الديهي لمنتقدي أماكن العزل: "هو ده اللي عندنا"

10 مايو 2020 - 09:40 ص

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، مطالبة السفير البريطاني، في مصر، لرعاياهم العالقين في مصر بأخذ قروض أو أموال من الجمعيات، للعودة وعزل أنفسهم بمنازلهم، معقبًا: "بريطانيا العظمى بتقول لرعاياها استلفوا وارجعوا، مسمعناش حد بينتقدهم".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الدولة المصرية ستتكلف بإقامة وإعاشة المصريين العائدين من الخارج، فترة العزل الصحي، ومن لا يرغب في الإقامة بالمدن الجامعية يقيم في الفنادق على تكلفته الشخصية.



وتابع: "هو ده اللي تملكه الدولة اللي مش عاجبه المدن الجامعية يقعد في الفنادق على حسابه، بلاش مزايدة على الدولة المصرية، المزايدة بتحبط الناس اللي بتشتغل، قولوا متشكرين للدولة والأجهزة اللي بتشتغل".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

