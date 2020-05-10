قنديل: لو الحكومة سمحت بهذا الشيء هتحصل نكسة

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إكسترا نيوز

عبد الحليم قنديل

كورونا

عيد الفطر

حذر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: "هنلاقي نفسنا قدام نتائج وخيمة".
وأضاف "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا سمحت الحكومة بوجود سلوكيات للاحتفال بعيد الفطر، فإنها ستكون نكسة كبيرة، معقبا: "يجب أن نكرر نفس إجراءات منع التجمعات في عيد شم النسيم".

وتابع: "أتفهم سعي الحكومة لتنشيط السياحة الداخلية لتأهيل المنشآت السياحة لاستقبال السياح، منوها بأن التقديرات الدولية لعودة السياحة ممتدة إلى منتصف عام 2021، لافتا إلى أنه لو كان عدد من يذهبون للفنادق محددا، فإن من يتوجهون للحدائق والمتنزهات عدد هائل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

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