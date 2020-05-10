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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو  حالة من الاستقرار حيث سجل في المعاملات الصباحية 15.56 وهي نفس القيمة التي سجلها في معاملات أمس الصباحية.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.


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