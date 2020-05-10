» غادة عبد الرازق تفجر مفاجأة مدوية عن إساءتها لـ"الشناوي"

10 مايو 2020 - 08:15 ص

اندلعت أزمة كبرى بين الفنانة غادة عبد الرازق والناقد الفني طارق الشناوي بسبب تدوينة منسوبة لها



وتداول نشطاء تغريدة لغادة عبد الرازق تتهم فيها الناقد طارق الشناوي اتهامات تمس بالسمعة.



وقال الشناوي إنه سيتقدم بشكاوي للملجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين و نقابة الممثلين للتحقيق فيما قالته غادة عبد الرازق وفي حال لم يتم التوصل لعقوبات فسيلجأ للنائب العام.



وعادت غادة عبد الرازق وردت قائلة: أنا معرفش طارق الشناوي وعمري ما قابلته من 15 سنة .. مسلسل حكاية حياة كان مكسر الدنيا فليه أخليه يكتب عنه؟



وتابعت: معرفش الأزمة دي حصلت ليه و واضح جدًا إن البوست متفبرك.