» بيومي فؤاد يضع نجله ي موقف محرج ويسلمه للشرطة

10 مايو 2020 - 06:59 ص

كشف محمد - نجل الفنان بيومي فؤاد - عن موقف صادم تسبب فيه والده ، وأدى إلى احتجازه في أحد كمائن الشرطة.



وقال "محمد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : راجعين من الشغل أنا ووالدي فاستأذنته أمشي وراه عشان يعديني لو في كماين بما إنه معاه تصريح وأنا لأ فوافق ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك إنه ابني أنا ماعرفهوش.





وأضاف: : "ومشي وقفل تليفونه المهم أنا دلوقتي بقالي أهو ساعة الكمين موقفني لو أي حد ينفع ييجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم".





