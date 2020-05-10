بكري: طائرة فايز السراج تهرب إلى مكان مجهول

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تلقي فايز السراج - رئيس حكومة الوفاق بليبيا - لهزيمة ساحقة.
وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: صباح النصر في ليبيا علي الغزاة الأتراك وعملائهم ، الجيش الليبي يتقدم في كافة المحاور إلي وسط العاصمه طرابلس ، وهروب جماعي للميلشيات.
وأضاف: مقتل عبدالقادر التهامي رئيس مخابرات حكومة السراج تم بتعليمات مباشره من فتحي باشاغا وزير الداخليه في حكومة السراج بعد أن قامت ميليشيا النواصي وميليشيا الردع الإخوانيه ، تم تعذيبه داخل السجون فلقي مصرعه بعد يومين.
وأردف: طائرة السراج تقلع إلي مكان مجهول ، الخونة لايصمدون.
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