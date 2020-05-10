بكري: طائرة فايز السراج تهرب إلى مكان مجهول

10 مايو 2020 - 06:46 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تلقي فايز السراج - رئيس حكومة الوفاق بليبيا - لهزيمة ساحقة.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: صباح النصر في ليبيا علي الغزاة الأتراك وعملائهم ، الجيش الليبي يتقدم في كافة المحاور إلي وسط العاصمه طرابلس ، وهروب جماعي للميلشيات.



وأضاف: مقتل عبدالقادر التهامي رئيس مخابرات حكومة السراج تم بتعليمات مباشره من فتحي باشاغا وزير الداخليه في حكومة السراج بعد أن قامت ميليشيا النواصي وميليشيا الردع الإخوانيه ، تم تعذيبه داخل السجون فلقي مصرعه بعد يومين.





وأردف: طائرة السراج تقلع إلي مكان مجهول ، الخونة لايصمدون.



