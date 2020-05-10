شاهد فيديو مبهر للناشيء الذي قال وليد سليمان إنه خليفته في الأهلي

10 مايو 2020 - 05:42 ص

كشف وليد سليمان - نجم الأهلي - أنه يعتبر أحد لاعبي فريق الناشئين بالنادي الأهلي خليفته ، وذلك في حواره مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.



وكشف الدكتور أحمد ثابت - المحلل بقناة الأهلي - عن اللاعب الذي كان يقصده وليد سليمان ، مشيرًا إلى أنه شادي رضوان لاعب فريق الشباب.



ونشر "ثابت" مقطعا فيديو مبهرا لـ"رضوان" وعلق قائلا:



وليد سليمان كان قصده علي شادي رضوان لما إبراهيم فايق بيسأله عن خليفته في قطاع الناشئين. الفيراري شادي رضوان موهبة واعدة إن شاء الله ، محتاج يتطور بدنياً و تكتيكا مع الوقت و اكتساب الخبرات و ممكن يكون حاجة رهيبة في المستقبل للأهلي.





