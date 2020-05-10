نقيبة أطباء القاهرة تفجر مفاجأة عن الحظر الكامل في مصر

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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كشفت د. شيرين غالب  - نقيبة أطباء القاهرة - أنها تقدمت رفقة الدكتور حسين خيري - نقيب الأطباء - باقتراح إلى الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء - بالحظر الكامل في مصر لمدة أسبوعين.

وقالت في تصريحات صحفية إن النقابة لم تتلق ردًا على الاقتراح حتى الآن "بحسب الشروق".

وأضافت: الأعداد تزيد بشكل واضح ، ومتوقع أن تزيد أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب إجازة عيد الفطر وذهاب المواطنين لشراء عيد الفطر .

وتابعت: فرض الحظر الكلي لمدة أسبوعين سيعطي فرصة للطواقم الطبية لالتقاط الأنفاس ولن يجوع أحد في رمضان لأن العمالة اليومية غالبيتها توقفت عن العمل وسافرت بلادها ، والزكاة ستجبر الضرر ولن يجوع أحد في رمضان.

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