وباء جديد في الصين يدمر الكبد خلال ساعات ويؤدي للوفاة

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مرض جديد في الصين

لم تكد الصين تستفيق من كارثة وباء كورونا الذي انتشر في العالم كله ، حتى وجدت نفسها أمام وباء آخر أكثر قوة وشراسة .

وكشفت جامعة هونج كونج عن ظهور وباء جديد في الصين يؤدي إلى تدمير الكبد خلال ساعات ، بسبب الفئران .

وقالت صحيفة " تشاينا ديلي نيوز" إن المرض كان موجودا منذ فترة إلا أنه لوحظ تحوره وسرعة انتشاره وشراسته خلال الفترة الماضية.

وأشارت جامعة هونج كونج أن مرض الالتهاب الكبدي تحور بشكل غريب في الصين وذلك بعد وفاة مواطن ستيني ظهرت عليه الأعراض وتوفي خلال أيام وسط حديث عن علاقة الفئران بالأمر.

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