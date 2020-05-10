» الكويت.. وفاة ثاني طبيب بكورونا هندي الجنسية

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نعت جمعية أطباء الأسنان الكويتية، مساء السبت، طبيبا هنديا توفي جراء إصابته بكورونا.
وقالت الجمعية (هيئة نقابية)، في بيان صحفي، إن طبيب الأسنان راو فازوديفا (54 عاما) كان يعمل في مستشفى الأحمدي في مدينة الأحمدي (جنوب)، وكان بالصفوف الأمامية في مواجهة "كورونا".
وأضافت أن فازوديفا يعمل في الكويت منذ حوالي 15 عاما.
ويعد فازوديفا ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الأطباء بالكويت.
وتوفي، الجمعة، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، الطبيب المصري طارق حسين مخيمر (62 عاما) جراء إصابته بالفيروس أثناء عمله في الصفوف الأمامية لمكافحته، ونعاه وزير الصحة باسل الصباح.
وبلغت إصابات كورونا في الكويت حتى السبت، 7 آلاف و623، توفي منهم 49، وتعافى 2622. -

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