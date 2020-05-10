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فرنسا.. إلغاء حظر التجول وعودة حركة التنقل الإثنين

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فرنسا.. 437 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

تستعد السلطات الفرنسية لإلغاء حظر التجول اعتبارا من الإثنين، ضمن خطة تدريجية لتخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وذكر مراسل الأناضول، أن السلطات الفرنسية سترفع القيود عن السفر لمسافة تفوق 100 كلم عند الضرورة، إضافة لإلغاء حظر التجول.
وأوضح أنه اعتبارا من 11 مايو/أيار الحالي، سيتم افتتاح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، بينما المدارس الثانوية ستفتح أبوابها ببعض المناطق في 18 من الشهر ذاته.
كما سيكون بمقدور المتاحف الصغيرة والمكتبات استقبال زوارها، والمحلات وصالونات الحلاقة استقبال الزبائن.
وسيفرض ارتداء الكمامات الواقية بوسائل النقل العام، وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية قدرها 135 يورو.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 26 ألفا و310، إثر تسجيل 80 حالة جديدة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى تشخيص 433 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 210 آلاف و519.
ويتلقى العناية الطبية بالمستشفيات، 22 ألفا و614، بينهم ألفان و812 بوحدات العناية المركزة.
وتعافى من كورونا، 256 مصابًا، ليرتفع الإجمالي إلى 56 ألفا و38.
وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و69 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 278 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و415 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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