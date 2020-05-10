برلمانى يطالب بعقوبات شديدة لمخالفي إجراءات كورونا

10 مايو 2020 - 12:00 ص

قال النائب البرلمانى مجدى مرشد، إن التجمعات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تعد قاتلة ويجب أتباع ثقافة التباعد الاجتماعي، ولابد من ارتداء الكمامات فى ظل ما تشهده مصر ودول العالم كافة.



وأضاف قائلا: " للأسف الشديد المواطنين لا يشعرون بخطورة الأمر إلا عندما يصيب الفيروس شخص قريب منهم، وتابع: "الخوف بيحركهم وعليه فيجب تطبيق العقوبات المشددة، ويحاسب بجدية، كل من يخالف الإجراءات الاحترازية".

