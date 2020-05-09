اللهم "اهدنا الصراط المستقيم"

في رمضان خاصة نكثر من قراءة سورة الفاتحة، سواء في صلاة النوافل والتراويح أو بسبب تكرار تلاوة القرآن الكريم طمعا في الأجر العظيم والثواب الجزيل، وبسبب ذلك يتكرر من المسلم والمسلمة طلب الهداية من الله عز وجل "اهدنا الصراط المستقيم"، ولعل البعض يتساءل: ما هدف تكرار طلب الهداية وسؤالها من الله عز وجل إذا كنا مهتدين؟



وللهداية مرتبة أخرى، وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه؛ هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار الدنيا؛ يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط؛ يكون سيره على ذاك الصراط: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيًا، ومنهم من يمشي مشيًا، ومنهم من يحبو حبوًا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على صراط الله في الدنيا، حذو القذة بالقذة، جزاءً وفاقًا، (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النمل: 90)، ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم هنا، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط في الأخرة تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت، فكذلك هي هناك، (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (فصلت: 46)، فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. إ.ه‍