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"الجندي": هذا الشيء يقلل من مصيبة وباء كورونا

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الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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المصريون ـ متابعات

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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هناك بعض الأشخاص يرون أن المصيبة هي أعلى شيء وبالتحديد في جزئية فيروس كورونا.
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" قائلا: لو كان فيروس كورونا وحش مفترس وانقض على أهل الأرض لقضى على الجميع ولكن الله منع انتشاره بشكل كبير بفضل الدعاء، مستدلا بقوله تعالى "ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم".
وحذر من التشكيك في القرآن الكريم لأنه بعتبر من يفعل ذلك مجرم أثيم، مشيرا إلى أن الدعاء ليست مهمته القضاء على المصيبة ولكن يقلل من خسائرها وأثارها، مضيفا أن رواد السوشيال ميديا يشعرون بالفرح للفت نظرهم بأن دعاء الصالحين يقلل من خطر كورونا .

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