» "الجندي": هذا الشيء يقلل من مصيبة وباء كورونا

09 مايو 2020 - 10:30 م

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن هناك بعض الأشخاص يرون أن المصيبة هي أعلى شيء وبالتحديد في جزئية فيروس كورونا.



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" قائلا: لو كان فيروس كورونا وحش مفترس وانقض على أهل الأرض لقضى على الجميع ولكن الله منع انتشاره بشكل كبير بفضل الدعاء، مستدلا بقوله تعالى "ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم".

