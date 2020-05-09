» مصر في التصنيف الأول عالميا في الإصابة بـ"السكر والسمنة"

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الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن مرض السكر مثل الضغط لا يصابحهما أعراض في بداية الإصابة بهما، مشيرا إلى أن الإنسان يفاجىء بإصابته بمرض السكر مرة واحدة.
وأضاف "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن خطورة مرض السكر أنه قاتل صامت، موضحا أن الإنسان يصاب بمرض السكر دون أن يعلم ومن الممكن أيضا إصابته بغيبوبة سكر دون دراية، لافتا إلى أن مصر تحتل مرتبة مرتفعة في الإصابة بمرض السكر والإصابة بمرض السمنة.
وأوضح "جمال"، أن مصر من ضمن أول 10 دول الأكثر إصابة بمرض السكر، ومن ضمن أكبر 5 دول إصابة بمرض السمنة في العالم.

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