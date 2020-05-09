«بعت جسمي من أجل المخدرات».. اعتراف صادم لممثلة شهيرة

09 مايو 2020 - 10:29 م

اعترفت الممثلة دانا بوريسوفا من روسيا البيضاء، بأنها لم تدخل في علاقات حميمة لمدة عامين ونصف، نظرًا لأنها كانت تعالج من إدمان المخدرات.





وأشارت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا في مقابلة تليفزيونية إلى أنها كانت ممنوعة من ذلك. وأضافت"لم أمارس الجنس منذ عامين ونصف، هذا قراري".





ولفتت إلى أن سبب ذلك أنه عند إدمانها المخدرات في السابق كانت تبيع جسدها. واعترفت: "حدث ذلك ثلاث أو أربع مرات عندما كنت مدمنة (على المخدرات). لم يكن لدي أي مال لذا اضطررت لأخذ بولينا (ابنتها) إلى منزل والدها".





لكنها بعد خضوعها للتعافي من الإدمان، تقول إنها لن تبيع جسدها مرة أخرى أبدًا، لأن "الأمر مخيف عندما تكون مستيقظًا".

وأثار اعترافها إعجاب العديد من متابعيها، مشيدين بصراحتها عند الحديث عن حياتها الشخصية.





وفي 26 أبريل 2017، ظهرت إيكاترينا إيفانوفنا، والدة "دانا" على التليفزيون، لتعلن أن ابنتها مدمنة على المخدرات. وفي اليوم نفسه، ذهبت المذيعة، أندريه مالاخوف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لمكافحة المخدرات ، نيكيتا لوشنيكوف ، والمطربة بروخور شاليابين ومنتجة بوريسوفا ليرا توفينا إلى منزلها لإقناعها بالذهاب إلى تايلاند لتلقي العلاج.





وفي وقت لاحق انضمت إليهم الفنانة إيلينا فوروبي، التي تعيش في نفس منزل "دانا". وكما اعترفت لاحقًا: "لم يكن أمامي سوى بضعة أيام للعيش، وقد تأتي النهاية في أي وقت. شربت حفنة من الحبوب المنومة وأغسلتها بالكحول. لقد خاطرت بالنوم وعدم الاستيقاظ".





وفي صباح اليوم التالي، سافرت لتلقي العلاج في مركز "ساباي" لإعادة التأهيل والصحة في تايلاند. وفقًا لقولها: "أخبروني أنني سوف أصور عرضًا واقعيًا. أخذت بضعة فساتين فقط. لم أكن أعتقد أنني كنت أغادر لمدة ستة أشهر. وضع أندريه ملاخوف، الذي رتب كل هذا ، 20 ألف في حقيبتي وأعطاني نظارة. وكانت تكاليف إعادة التأهيل (300 ألف في الشهر) مدفوعة جزئيًا من القناة الأولى".





وتابعت: "بالطبع، شعرت بالإهانة الشديدة من قبل أندريه ونيكيتا لوشنيكوف. ولكن بعد ذلك أدركت أنهم فعلوا كل شيء بشكل صحيح".

وفي 2 مايو 2017، عرض برنامج "دعهم يتكلمون" على القناة الأولى تقريرًا مصورًا حول مسار العلاج يظهر أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، وهي تدرك الحاجة إلى العلاج، وتتابع عن طيب خاطر جميع توصيات الطبيب.



