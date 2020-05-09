خبراء يحذرون: المريخ قد ينقل فيروسات إلى الأرض

09 مايو 2020 - 09:09 م

حذر باحثون من أن عينات الصخور التي يقوم بإحضارها رواد الفضاء من كوكب المريخ قد تنقل فيروسات غريبة إلى الأرض.





وقال الباحثون أنه عندما يعود البشر من زيارة مخططة إلى المريخ في 2030، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لأن عينات الصخور من الكوكب الأحمر قد تكون خطيرة مثل الإيبولا، حتى لو كانت احتمالية ضعيفة.





وأشاروا إلى أنه سيتعين على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعملية تنظيف كيميائية تنطوي على حرارة شديدة أيضًا.

وقال سكوت هوبارد، أستاذ علوم الطيران والفضاء في جامعة ستانفورد لـ "ستانفورد نيوز"، إن "حماية الكواكب" للأرض يجب أن تكون ذات أهمية قصوى عند الترحيب بأي شخص أو أي شيء من المريخ".





وأضاف: "في رأيي، ومجتمع العلوم، فإن احتمال أن تحتوي الصخور من كوكب المريخ التي يبلغ عمرها ملايين السنين على شكل حياة نشط يمكن أن يصيب الأرض منخفضة للغاية".





واستدرك قائلاً: "لكن عينات (المريخ) التي أعادتها (ناسا) سيتم عزلها ومعالجتها كما لو كانت فيروس الإيبولا حتى تثبت سلامتها".

وأشار إلى أن العينات "العائدة من مهمة مارس 2020، والتي استقدمتها المحطة الفضائية "بيرسفرانس روفر" سيتم تعربضها لدرجة حرارة عالية قبل أن يتمكن العلماء من دراستها.





وقالت وكالة "ناسا" إنها تريد إرسال البشر إلى المريخ في وقت مبكر من عام 2035.





وفي عام 2019، قال مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم بريدينستاين: "سنذهب إلى القمر في العقد المقبل باستخدام تقنيات جديدة وأنظمة مبتكرة لاستكشاف أماكن على سطح القمر أكثر من أي وقت مضى. هذه المرة، عندما نذهب إلى القمر، سوف نمكث هناك. سوف نستغل ما نتعلمه، في الوقت الذي نتقدّم فيه نحو القمر من أجل الخطوة الكبيرة التالية؛ إرسال رواد فضاء إلى المريخ".

