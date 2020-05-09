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إصابة «رونالدو سوزا» بكورونا واستبعاده من بطولة UFC 249

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المقاتل رونالدو سوزا
المقاتل رونالدو سوزا
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فتحي مجدي

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تم إستبعاد المقاتل رونالدو سوزا من منافسات (UFC249) قبل ساعات من انطلاقها، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد مع اثنين من طاقمه التدريبي.
كان سوزا يتأهب لقتال النجم يوريا هال هذه الليلة. وقال بيان UFC: "قام الفريق الطبي في UFC بفحص سوزا واثنين من طاقمه التدريبي ووجدهما غير مصحوبين بأعراض حاليًا، أو لا يظهران الأعراض الشائعة لـ (كوفيد -19)". 

وأضاف: "وفقًا لبروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بـ UFC، غادر الرجال الثلاثة الفندق المضيف وسيتم عزلهم ذاتيًا خارجه، حيث سيقوم الفريق الطبي التابع لـ UFC بمراقبتهم عن بُعد وسيقدمون المساعدة لأي علاج ضروري".

وتابع: "منذ وصولهم في وقت سابق من الأسبوع وحتى رحيلهم اليوم، اتبع سوزا وزميلاه بروتوكولات UFC للصحة والسلامة، من بينها التباعد الاجتماعي، وارتداء معدات حماية الأفراد، والعزل الذاتي كلما أمكن ذلك".
ونشر "هول" رسالة دعم لـ "سوزا" على موقع "تويتر"، وقال: "أخي أعلم أنه أمر سيء، أنا آسف لأنك يجب أن تمر بهذا، أنأى بنفسي عن الخراب بسبب الفرصة الضائعة، وأنا لا أتمنى لك سوى الشفاء لك ولعائلتك".
وكانت UFC تنفذ تدابير صارمة للحد من خطر انتشار فيروسات التاجية، من بينها اختبار جميع الرياضيين والموظفين عند وصولهم إلى فلوريدا.
وكان من المقرر أن يتم الحدث في الأصل في أبريل، ولكن تم تأجيله بسبب تفشي المرض.
الجدير بالذكر أن جميع مقاتلي UFC يسكنوا في فندق واحد مع مصارعي AEW.

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