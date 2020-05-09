بيان من الداخلية بشأن ضبط المخالفين قرار الحظر

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ضبط المخالفين

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية والذين وصل عددهم إلى 4183 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين و1112 سيارة مخالفة.

وتم ضبط عدد (4183) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين كما تم ضبط عدد (1112) سيارة مخالفة وضبطت عدد (104) دراجة نارية مخالفة وايضا ضبط عدد (84) مركبة "توك توك" مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .


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