» شفاء 9 مصابين ببني سويف من كورونا وخروجهم من العزل

حصل 9 مصابين بفيروس كورونا، على إذن خروج، بعد تمام شفائهم، من المرض في بني سويف، ليصل إجمالي عدد الحالات التي خرجت من مستشفيات العزل بالمحافظة إلى 89 حالة.

جاء ذلك، حسبما أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم السبت، عن تعافي الحالات المذكورة، عقب حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.

وأشاد محافظ بني سويف بالجهود النوعية والبطولية التي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة.