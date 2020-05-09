» كورونا.. الجزائر تسجل 6 وفيات و189 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 496، والإصابات إلى 5558.

وقال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار إن 79 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2546.

وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 5 وفيات و187 إصابة جديدة بالعدوى.



