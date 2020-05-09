«الصحة» تُحمل ارتفاع أعداد المصابين للمواطنين

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فيروس كورونا

ارتفاع أعداد المصابين

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هو مسؤولية المواطنين، لأن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا وتقدم كل ما لديها ونظامها الصحي من أفضل الأنظمة التي واجهت الفيروس في العالم.

وأضاف زايد، خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز" خلال تفقدها مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أنه رغم تصاعد حالات الإصابة إلا أن أعداد الوفيات ثابتة وتنخفض وهو ما يدل على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، "لكن يجب على الناس اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل".

وذكرت وزيرة الصحة أن جميع المحافظات المصرية بها أجهزة تحاليل فيروس كورونا pcr بواقع 40 جهاز تحليل في جميع المستشفيات، منهم جهازين في مستشفى حميات الإسكندرية التي تتفقدها من أجل رفع كفاءتها لدخولها ضمن 35 مستشفى حميات ستدخل ضمن مستشفيات العزل الصحي، في إطار خطة التعايش مع الفيروس، مشيرة إلى أن نتيجة التحليل تظهر خلال 12 ساعة والأداء أصبح أفضل من السابق.

وأشارت زايد إلى أن نصف أعداد المصابين الـ495 المعلن عنهم بالأمس لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، والنصف الآخر يعانون من أعراض بسيطة، لافتة إلى عدم التزام المخالطين بالعزل الصحي.


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