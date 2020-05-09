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مذيعة شهيرة تعلن عن مزاد علني لتناول الغداء معها

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هولي ويلوبي
هولي ويلوبي
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فتحي مجدي

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أعلنت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية، هولي ويلوبي عن مزاد علني لتناول الغداء مع ستة من المعجبين.
وتعهدت مقدمة برنامج "هذا الصباح" بالتبرع بالأموال التي سيتم جمعها لصالح المبادرة التي أطلقها المذيع في راديو فيرجن، كريس إيفانز، لجمع الأموال لصالح هيئة الرعاية الصحية ((NHS منذ الأسبوع الماضي.

وهولي  (39 عامًا)، هي أحدث المشاهير الذين شاركوا لمساعدته في جمع الأموال.

وشاركت صورة عبر صفحتها على تطبيق "إنستجرام" وهي تحمل لافتة كتب عليها: "نعم كريس! أنا موجود. نراكم في وقت الغداء xxx".

وأضافت: "مرحبًا بالجميع ... أنا الآن في مزاد علني! شكرًا لك كريس إيفانز على السماح لي بأن أكون جزءًا من شيء رائع جدًا".

وحثت متابعيها على المشاركة في المزاد عبر موقع "
"bidinauction.com" على أن تذهب الأموال اتي يتم جمعها لشراء معدات الوقاية الشخصية الأساسية للعاملين بالرعاية الطبية.

وستحضر هولي الآن الغداء الذي استضافه السير رود ستيوارت وزوجته بيني لانكستر ، في فندق (Fortum & Mason) الفخم في لندن.

كما سيحضر نجم هوليوود ريتشارد إي جرانت، إلى جانب كريس وفريقه في راديو فيرجن، ومدير شركة (Fortum & Mason )، إيوان فينتيرز.

وسيستمتع الفائز بالمزاد، مع ضيوفه الخمسة، بتناول وجبة غداء تطهيها الشيف أنجيلا هارتنت إم بي إي، وشرب النبيذ مع جاي ريتشي.

يبلغ عرض الغداء حاليًا 50 ألف استرليني.

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