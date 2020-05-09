» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية

09 مايو 2020 - 05:01 م

شهدت منطقة عسير في السعودية زلزال عبارة عن هزة أرضية صغيرة، عصر اليوم السبت.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، أنها سجلت في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.

وأضافت الهيئة، أن الهزة تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة 3,45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كم.

وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" :"سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم".

سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم . pic.twitter.com/pNBdig8M0D — هيئة ا ل م س ا ح ة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) May 9, 2020