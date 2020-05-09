» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية

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السعودية

هزة ارضية

زلزال

منطقة

عسير

شهدت منطقة عسير في السعودية زلزال عبارة عن هزة أرضية صغيرة، عصر اليوم السبت.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، أنها سجلت في الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير.

وأضافت الهيئة، أن الهزة تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة 3,45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كم.

وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" :"سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عصر اليوم السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر  وعمق 6 كم".


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