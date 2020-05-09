  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

الأرصاد

تصل لـ40 درجة.. موجة حر تضرب مصر الأيام المقبلة

جونسون

بطلة «هاري بوتر»: مصدومة لأن «بوريس جونسون» لم يمت بكورونا

الفنانة سما المصري

أول قرار من المحكمة في قضية سما المصري

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

«عفة الشباب تضرب في مقتل».. شيخ الأزهر يدق ناقوس الخطر

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

قرية جديدة تحت الحجر بسبب تفشي كورونا

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا لتيماء.. وأتمنى من ولي العهد هذا الأمر

كورونا

مصر تصل لذروة الإصابات بـ"كورونا" هذا الأسبوع

ليفربول والريال

ليفربول يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

سمكة قرش تهاجم راكب أمواج.. فيديو مرعب

الصفحة الأخيرة

سمكة قرش تهاجم راكب أمواج
سمكة قرش تهاجم راكب أمواج
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو مرعب.. يدفن والدته وهي على قيد الحياة

#

شاهد.. لحظة اصطياد أغرب سمكة في العالم

#

فيديو مرعب.. ثور ضخم هارب من المذبح يهاجم امرأة وطفلها الرضيع

#

فيديو.. شرطة فيلادلفيا تستخدم العنف مع راكب لا يرتدي «الكمامة»

نجا راكب الأمواج الفرنسي، ديلان ناكاس من الموت بأعجوبة بعد أن اقتربت منه سمكة قرش إلى حد أنه لم يصدق نفسه أنه لازال على قيد الحياة.

وتمكن ناكاس (23 عامًا) الذي كان يقضي بعض الوقت في الماء بعد ظهر الجمعة في شاطئ "بيل" في "توركواي" بولاية فيكتوريا، جنوب شرقي أستراليا من الفرار بعد تعرضه لإصابة طفيفة، إثر سقوط سمكة القرش على ساقه. 
وسارع راكب الأمواج المحلي ماثيو سيدوناري لمساعدة ناكاس بعد أن سمع صرخاته. وقال لقناة ""Nine News التليفزيونية، إنمه على الرغم من أنه لا يعتقد أن الوضع خطير، ذهب لمعرفة ما يجري. وأضاف: "اعتقدت في البداية أنه كان يضحك مع زملائه، ثم رأيت الزعنفة". 
عاد الاثنان إلى الشاطئ معًا، بينما استمرت سمكة القرش في الدوران. 
وأصر ناكاس على ممارسة هوايته قائلاً: "خلال أسبوع واحد، عندما تكون ساقي على ما يرام سأذهب لركوب الأمواج في نفس المكان". وأضاف: "أنا على قيد الحياة. كل شيء بخير. لدي ساقي الأهم"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي مقطع فيديو وثق للواقعة، يمكن سماع صرخات راكب الأمواج،  ويظهر سيدوناري الذي سارع لإنقاذ ناكاس وعلى وجهه ابتسامة كبيرة، وهو يجدف إلى الشاطئ، على بعد أمتار فقط من سمكة القرش.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8303095/French-tourist-escapes-death-punching-shark-attacked-surfing-popular-beach.html

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة سيدة بكفر الشيخ وضحايا كورونا بالمحافظة يصل لـ21
» زلزال يهز منطقة عسير في السعودية
» شفاء 15 حالة من كورونا وخروجهم من عزل أبي قير
» السعودية تسجل 1704 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
» آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار
» تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف عليها
» غادة عبد الرازق تتهم طارق الشناوي بأخذ أموال.. والأخير يرد
» 5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور
» دولة إسلامية صامت لأول مرة في مثل هذا اليوم
» السبب مجهول.. الأمريكيون الأفارقة الأكثر وفاة وتضررا من فيروس كورونا
» تجديد حبس حنين حسام "طالبة تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية