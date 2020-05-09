» شفاء 15 حالة من كورونا وخروجهم من عزل أبي قير

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أعلن المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، الدكتور عمرو سلامة، اليوم السبت، عن خروج 15 حالة جديدة بعد تمام شفائهم من مرض كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بمحافظة الإسكندرية إلى 205 شخصًا.

وأضاف المدير الطبي للعزل الصحي، إن إجراءات خروج الحالات الجديدة، لم تجرى إلا بعد ظهور نتائج الفحوصات المعملية التي جاءت سلبية للفيروس، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، أوضح نائب المدير الطبي لمستشفى العزل، الدكتور محمد عبد العزيز أنه تم تجهيز مقر العزل بالمدينة الشبابية لاستقبال الحالات المستقرة صحيًا.

وأشار إلى أن المدينة الشبابية في أبي قير، تستقبل كذلك الذين تغيرت نتائج تحاليلهم إلى سلبية، لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، تخفيًا للضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.


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