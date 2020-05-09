«عفة الشباب تضرب في مقتل».. شيخ الأزهر يدق ناقوس الخطر

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الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
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العفة من الأخلاق التي يبنى عليها استقرار المجتمعات
العفة من القيم التي تحتاج إلى ممارسة وتدريب لأنها غير مطبوعة في خلقة الإنسان وشعوره
العفة فضيلة تلازمها فضائل عدة في مقدمتها الاستغناء والاستعلاء المحمود
حاجة المسلمين اليوم للتخلق بفضيلة العفة تنبع من كونها أمرا شرعيا
وعد الله المتعففين عن الرذيلة بتيسير الأسباب ووعده لا يتخلف

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن حاجة المسلمين اليوم للتخلق بفضيلة العفة تنبع من كونها أمرًا شرعيًا وتوجيه ليس منه بد، لإصلاح ما فسد من سلوكنا وتصرفاتنا بسبب الجشع وضعف النفوس والجري وراء المال الحرام وتفشي السرقة وهتك الأعراض وفساد الذمم، وغياب الوعي بقيم التراث والجهل بالثقافة الإسلامية الصحيحة.

وقال الطيب خلال رسالته السادسة عشر، اليوم ببرنامجه الرمضاني"الإمام الطيب"، إن العفة من الأخلاق التي يبنى عليها استقرار المجتمعات، شعوبًا وحكامًا ومسؤولين وأفرادًا ومؤسسات، وهي من القيم التي تحتاج إلى ممارسة وتدريب وتحمل، لأنها غير مطبوعة في خلقة الإنسان وشعوره كالحياء، مبينًا أن من ثمرات العفة الاقتصاد والتوفير والقناعة والاستغناء عما زاد عن الضرورات والحاجيات.

وأوضح، أن العفة المحمودة لها شروط من أهمها أن يصبح التعفف خلقًا يصدر بصورة تلقائية سهلة لا تكلف فيها، وألا ينتظر المتعفف جزاءً ولا مصلحة ولا نفعًا ماديًا، وألا يكون تعففه عن شئ وسيلة للحصول على شئ أكبر منها، وألا يكون التعفف بسبب العجز وعدم القدرة، أو يكون التعفف عن شئ تجنبًا لضرر يترتب على ذلك الشئ، أو لأن المتعفف ممنوع من طلب ما يتعفف عنه، فكل ذلك ليس من العفة في شئ، لأن عناصر الإرادة والعزة والاعتلاء مفقودة في هذه الأمثلة وأضرابها.

وأشار إلى أن العفة فضيلة تلازمها فضائل عدة، في مقدمتها الاستغناء والاستعلاء المحمود، كتعفف الفقير واستغنائه عما في يد الناس، فهذه المعاني السامية أمر القرآن الكريم بالتحلي بها، قال تعالى: "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافًا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم".

وأضاف شيخ الأزهر، أن الله أمر أولياء اليتامى من الأغنياء بالعفة في التعامل مع أموالهم وذلك في قوله تعالى: "ومن كان غنيًا فليستعفف.."، كذلك أمر الله الشباب ممن لا يستطيعون الزواج بالعفة وذلك في قوله تعالى:" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله".

وبين أن الله وعد هؤلاء الصابرين بتيسير الأسباب ووعده لا يتخلف، لافتًا إلى أن ذلك الوعد تحقق كثيرًا رغم غلاء المهور وسفه النفقات ووضع الأموال في غير موضعها الصحيح وكلها عقبات تضرب عفة الشباب في مقتل.

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