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إصابة 392 موظفا في بلدية طهران بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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إيران

فيروس كورونا

بلدية طهران

أعلن حامد مظاهريان، نائب عمدة العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، عن إصابة ما لا يقل عن 392 موظفا في البلدية بفيروس كورونا المستجد.
وقال مظاهريان في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، إن "392 موظفا من موظفي بلدية العاصمة طهران، أصيبوا بفيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع إنتاجية الموارد البشرية للبلدية بنسبة 40 % بعد تفشي المرض"، مضيفا أن "تسعة من أعضاء البلدية وثلاثة من موظفي القطاع الخاص متعاونين مع بلدية العاصمة طهران لقوا حتفهم، جراء إصابتهم بفيروس كورونا".

وتابع حامد مظاهريان: "تفشي فيروس كورونا أدى إلى خفض ساعات العمل، وعدم الاستمرارية في القيام بالعديد من المشاريع، وتقليل التركيز على المهام، فضلا عن التكلفة الإضافية للرعاية الطبية بعد تفشي كورونا".

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