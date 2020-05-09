إصابة 392 موظفا في بلدية طهران بفيروس كورونا

09 مايو 2020 - 02:45 م

أعلن حامد مظاهريان، نائب عمدة العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، عن إصابة ما لا يقل عن 392 موظفا في البلدية بفيروس كورونا المستجد.





وقال مظاهريان في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية، إن "392 موظفا من موظفي بلدية العاصمة طهران، أصيبوا بفيروس كورونا، ما أدى إلى تراجع إنتاجية الموارد البشرية للبلدية بنسبة 40 % بعد تفشي المرض"، مضيفا أن "تسعة من أعضاء البلدية وثلاثة من موظفي القطاع الخاص متعاونين مع بلدية العاصمة طهران لقوا حتفهم، جراء إصابتهم بفيروس كورونا".



